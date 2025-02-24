Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

Ранее Калкин за роль в картине «Настоящая боль» получил «Золотой глобус», награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и номинацию на премию «Оскар», которая будет вручаться 2 марта. Борисов также был номинирован на «Золотой глобус», BAFTA и поборется за «Оскар».