Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Американский актер Киран Калкин обошел российского актера Юру Борисова в борьбе за награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса вел стриминговый сервис Netflix.
Калкин был удостоен премии за роль в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). Юра Борисов претендовал на награду за работу в фильме «Анора» (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера.
Среди других номинантов были Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Джереми Стронг, принявший участие в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Джонатан Бейли, снявшийся в картине «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024).
Ранее Калкин за роль в картине «Настоящая боль» получил «Золотой глобус», награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и номинацию на премию «Оскар», которая будет вручаться 2 марта. Борисов также был номинирован на «Золотой глобус», BAFTA и поборется за «Оскар».