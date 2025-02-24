Сниматься в кино Юлия Хлынина начала еще во время учебы в школе-студии МХАТ. Сейчас каждый год с ее участием выходит сразу несколько кинопремьер. Актриса с одинаковым мастерством перевоплощается как в положительных, так и в отрицательных персонажей. Рассказываем о самых запоминающихся ее ролях.
«Подслушано в Рыбинске», Зоя
Следователь Зоя вместе с безответно влюбленным в нее коллегой (Михаил Кремер) распутывает загадочные убийства в провинциальном городке. У нее роман с успешным телеведущим Костей (Антон Васильев). Однако этот герой не так прост, как кажется. Вывести всех на чистую воду должен неудачливый журналист Юра (Тимофей Трибунцев), у которого открывается дар предвидеть преступления, и его неожиданный помощник Ширмик (Рузиль Минекаев).
Детективный сериал «Подслушано в Рыбинске», несмотря на свою мрачную атмосферу, наполнен юмором. Героиня Юлии Хлыниной принципиальна и готова пожертвовать собой ради правды. В итоге в одной из серий ее закапывают. Актриса призналась, что эта сцена стала самой эмоциональной, а зима и промерзшая земля добавляли ужаса происходящему.
«Первый класс», Аня
Три давние подруги, карьеристка Аня (Юлия Хлынина), интеллигентка Таня (Марина Васильева) и жена бизнесмена Лена (Анна Чиповская), выходят на тропу войны. Ради мечты отдать своего ребенка в первый класс элитной школы они готовы на все, в том числе растоптать дружбу. От серии к серии зритель все сильнее задается вопросом, а была ли дружба на самом деле и так ли важен статус учебного заведения.
В сериале «Первый класс» Юлии Хлыниной было легко вжиться в образ, поскольку в свое время она страдала синдром отличницы. Но Хлыниной пришлось советоваться с друзьями, у которых есть дети, и более опытными в этом вопросе коллегами, так как роль матери она играла впервые.
«Соседка», Алена
Размеренная жизнь интеллигента Федора (Егор Корешков) кардинально меняется, когда по соседству с ним селится авантюристка Алена (Юлия Хлынина). Девушка без приглашения заходит в гости, вульгарно одевается и громко смеется. И как только герой влюбляется, внезапно объявляется муж Алены — десантник Сергей (Алексей Чадов).
Комедия «Соседка» смотрится на одном дыхании благодаря юмору и поворотам сюжета. Особой пикантности добавляет тот факт, что в реальности Юлия Хлынина и Егор Корешков были помолвлены, но свадьба не состоялась. Актриса спустя время вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского.
«КрисТина», Крис и Тина
В запутанной истории о параллельных мирах Юлия Хлынина исполнила сразу две роли: Крис — вечно сомневающаяся в себе работница зоомагазина, и ее противоположность Тина — успешная жена и мать. Оказалось, что после аварии, в которой погиб бойфренд Кристины (Антон Филипенко), у героини произошло раздвоение личности. Или Тина существует на самом деле?
В драмеди «КрисТина» Хлыниной приходилось воплощать сразу два образа, причем совершенно противоположных. Такая возможность актрисе представилась впервые. Многие отметили, что в какой-то момент казалось, что Крис и Тина действительно разные люди.
«Елизавета», Елизавета Петровна
Историческая драма — приквел сериала «Екатерина», речь в которой идет о дочери Петра Великого. Елизавете в наследство достается целая империя, но она мечтает о личном счастье, всячески противясь интригам, которые плетут Андрей Остерман (Алексей Агранович) и князь Александр Меншиков (Виктор Раков).
По признанию Хлыниной, ее привлекает личность Елизаветы Петровны, которая была настоящей бунтаркой. Для съемок в «Елизавете» Юлия сменила цвет волос на рыжий и детально изучила биографию своей героини. За эту роль актриса получила «Золотого орла».
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты», Валентина Яшина
В байопике о легенде футбола Юлии Хлыниной достался не менее яркий образ жены легендарного вратаря Льва Яшина. Спортсмена сыграл Александр Фокин, и зрители отмечали, что актерский тандем сложился.
На роль в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Хлынину утвердила вдова вратаря. Валентине Тимофеевне показали претенденток, из которых ей больше всех понравилась Юлия. Благодаря работе над фильмом актриса составила представления, о какой семье мечтает, и поняла, что ей нужен незаурядный мужчина, который сможет укротить ее буйный характер.
«Все и сразу», Мотя
В провинциальном городке найти работу сложно, поэтому два друга Тима (Антон Шурцов) и Дэн (Александр Паль) идут на авантюру: по просьбе местного авторитета им нужно изобразить ограбление. Но с каждой минутой непредвиденных обстоятельств становится все больше, и уже сложно понять, как выбраться из передряг.
В криминальной комедии «Все и сразу» Юлия Хлынина сыграла сестру Дэна, которая за себя постоит, да и брата в обиду не даст. История заканчивается неожиданно, из-за этого зрители ждали продолжения, но его не последовало.
«Трудные папы», Катя
Скромная и послушная Катя после смерти матери получает в наследство имущество и ворох проблем. Ей нужно решить, что делать с отчимом Андреем Николаевичем (Александр Лыков), которому негде жить, и узнать, кому ее мама регулярно переводила деньги. Разгадка оказалась проста: финансовую помощь получал нерадивый отец Кати — уголовник Михаил (Гарик Сукачев).
Премьера сериала «Трудные папы» запланирована на 2025 год. Юлия Хлынина охарактеризовала свою героиню как простую и прямолинейную девушку, которая мечтает жить в гармонии с собой, но ее строгие внутренние границы не позволяют этого сделать.