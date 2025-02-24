Три давние подруги, карьеристка Аня (Юлия Хлынина), интеллигентка Таня (Марина Васильева) и жена бизнесмена Лена (Анна Чиповская), выходят на тропу войны. Ради мечты отдать своего ребенка в первый класс элитной школы они готовы на все, в том числе растоптать дружбу. От серии к серии зритель все сильнее задается вопросом, а была ли дружба на самом деле и так ли важен статус учебного заведения.