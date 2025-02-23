Алла Довлатова о патриотическом кино: «У нас все-таки душа такая»

Действия в фильме «Северный полюс» разворачиваются в 1960-х годах, когда первая советская атомная подлодка отправилась покорять Север. Известно, что съемки ленты о Карибском кризисе проходили на берегу Финского залива, потому что проводить их на территории Северного полюса тяжело, в том числе по времени и деньгам.