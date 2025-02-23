Алла Довлатова о патриотическом кино: «У нас все-таки душа такая»

Актриса и телеведущая Алла Довлатова заявила в беседе с «Пятым каналом», что в России стоит выпускать патриотическое кино.
Довлатова отметила, что отечественные кинематографисты умеют делать патриотические картины.
«Вот у нас все-таки душа такая, поэтому, мне кажется, надо такое кино и выпускать, и смотреть», — поделилась артистка.
По мнению Довлатовой, темы, которые поднимаются в картине «Северный полюс», — злободневные.
Действия в фильме «Северный полюс» разворачиваются в 1960-х годах, когда первая советская атомная подлодка отправилась покорять Север. Известно, что съемки ленты о Карибском кризисе проходили на берегу Финского залива, потому что проводить их на территории Северного полюса тяжело, в том числе по времени и деньгам.
Ранее Алла Довлатова рассказала об усилении мер безопасности в ЖК «Алые паруса».