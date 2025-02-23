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Алла Довлатова о патриотическом кино: «У нас все-таки душа такая»

Актриса заявила, что российские кинематографисты умеют делать такие фильмы
Алла Довлатова на премьере фильма «Северный полюс», фото: пресс-служба
Алла Довлатова на премьере фильма «Северный полюс», фото: пресс-служба

Актриса и телеведущая Алла Довлатова заявила в беседе с «Пятым каналом», что в России стоит выпускать патриотическое кино.

Довлатова отметила, что отечественные кинематографисты умеют делать патриотические картины.

«Вот у нас все-таки душа такая, поэтому, мне кажется, надо такое кино и выпускать, и смотреть», — поделилась артистка.

По мнению Довлатовой, темы, которые поднимаются в картине «Северный полюс», — злободневные.

Действия в фильме «Северный полюс» разворачиваются в 1960-х годах, когда первая советская атомная подлодка отправилась покорять Север. Известно, что съемки ленты о Карибском кризисе проходили на берегу Финского залива, потому что проводить их на территории Северного полюса тяжело, в том числе по времени и деньгам.

Ранее Алла Довлатова рассказала об усилении мер безопасности в ЖК «Алые паруса».