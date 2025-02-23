Юрий Быков прокомментировал роль Борисова в «Аноре»

«Если бы мне показали вообще без всяких каких-либо регалий, и если бы я не знал артистов Эйдельштейна и Борисова, то я бы сказал, что это такой телемувик. И зная, тем более, масштабы ролей Юры Борисова до этого, я скажу, что там ничего оригинального нет. Это просто добавка к его пенсии, к его карьере», — рассказал режиссер.