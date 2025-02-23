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Юрий Быков прокомментировал роль Борисова в «Аноре»

Режиссер заявил, что артист открыл миру лицо «искреннего, симпатичного русского парня»
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Режиссер Юрий Быков признался каналу «Макарена», что не большой фанат номинированного на «Оскар» фильма Шона Бэйкера «Анора».

«Если бы мне показали вообще без всяких каких-либо регалий, и если бы я не знал артистов Эйдельштейна и Борисова, то я бы сказал, что это такой телемувик. И зная, тем более, масштабы ролей Юры Борисова до этого, я скажу, что там ничего оригинального нет. Это просто добавка к его пенсии, к его карьере», — рассказал режиссер.

Быков прокомментировал номинирование Борисова на «Оскар» и рост его популярности фразой «хорошие люди заслуживают счастье». Он понадеялся, что карьера коллеги продолжит расти. При этом режиссер не может назвать роль Борисова в «Аноре» лучшей и убедительной в его карьере.

«Я думаю, что он использовал свой потенциал, который был на этот момент. Он очень подключен к людям и чувствуется эмпатия. Он вообще очень эмпатичный человек. И на экране это передается», — отметил кинематографист.

По мнению Быкова, Борисов открыл миру лицо «искреннего, симпатичного русского парня». Режиссер считает, что для зарубежного кинематографа, возможно, это стало чем-то свежим и новым.

Ранее Юрий Быков назвал Кологривого одним из лучших актеров.