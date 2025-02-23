Эмма Стоун вышла на публику в мини-юбке и топе с вырезом

Голливудская актриса Эмма Стоун появилась на публике в топе с декольте и мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
36-летняя Эмма Стоун посетила церемонию вручения премии Independent Spirit Awards 2025, которая прошла 22 февраля в Санта-Монике. Актриса выбрала для закрытого мероприятия образ в стиле 1970-х. Артистка надела черный топ с глубоким декольте, украшенный пайетками, зеленую мини-юбку, туфли на каблуках, несколько колец и серьги.
На прошлой неделе Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством. Знаменитость завершила образ серьгами, кольцом и туфлями с открытым мысом. Визажист сделал Эмме Стоун макияж с черными стрелками и красными губами.