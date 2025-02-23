Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Стоун вышла на публику в мини-юбке и топе с вырезом

Актриса пришла на премию в откровенном образе

Голливудская актриса Эмма Стоун появилась на публике в топе с декольте и мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru

36-летняя Эмма Стоун посетила церемонию вручения премии Independent Spirit Awards 2025, которая прошла 22 февраля в Санта-Монике. Актриса выбрала для закрытого мероприятия образ в стиле 1970-х. Артистка надела черный топ с глубоким декольте, украшенный пайетками, зеленую мини-юбку, туфли на каблуках, несколько колец и серьги.

На прошлой неделе Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством. Знаменитость завершила образ серьгами, кольцом и туфлями с открытым мысом. Визажист сделал Эмме Стоун макияж с черными стрелками и красными губами.