62-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с полупрозрачной юбкой

62-летняя Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Independent Spirit Awards 2025, которая прошла 22 февраля в Санта-Монике. Актриса предстала перед фотографами в темном макси-платье с полупрозрачной юбкой, дополнив его жакетом в том же стиле. Знаменитость также надела черные туфли на каблуках, кольца и серьги с бриллиантами. Визажист сделал артистке макияж в естественном стиле, а стилист выпрямил волосы. На красной дорожке Деми Мур позировала вместе со своим чихуахуа по кличке Пилаф.