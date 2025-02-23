62-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с полупрозрачной юбкой

Голливудская актриса Деми Мур появилась на публике в платье с полупрозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
62-летняя Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Independent Spirit Awards 2025, которая прошла 22 февраля в Санта-Монике. Актриса предстала перед фотографами в темном макси-платье с полупрозрачной юбкой, дополнив его жакетом в том же стиле. Знаменитость также надела черные туфли на каблуках, кольца и серьги с бриллиантами. Визажист сделал артистке макияж в естественном стиле, а стилист выпрямил волосы. На красной дорожке Деми Мур позировала вместе со своим чихуахуа по кличке Пилаф.
На днях Деми Мур посетила церемонию вручения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась в Лондоне. Актриса была одета в разноцветное макси-платье Alexander McQueen с вырезом на спине и шлейфом, расшитое пайетками. Артистка дополнила образ серьгами разной длины, браслетом, кольцом, блестящим клатчем в тон платью и босоножками на каблуках Christian Louboutin. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.