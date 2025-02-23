Возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в бикини после родов

«Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина — во мне есть эта яркая энергия. Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе», — написала Баптиста в блоге.