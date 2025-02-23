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Возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в бикини после родов

Модель Нара Баптиста показала фигуру после рождения сына
Нара Баптиста, фото: соцсети
Нара Баптиста, фото: соцсети

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя, Нара Баптиста, опубликовала в соцсети фотографию в крошечном бикини после родов.

28-летняя Нара Баптиста позировала перед камерой в леопардовом крошечном бикини, которое дополнила белым платком на голову и массивными серьгами. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Манекенщица стояла на фоне тропиков.

С октября 2023 года 58-летний Венсан Кассель встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой. В сентябре 2024-го возлюбленная актера объявила в личном блоге о беременности. В январе у влюбленных родился сын. Мальчику дали имя Каэтано.

Недавно Нара Баптиста впервые в личном блоге высказалась о трудностях послеродового периода.

«Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина — во мне есть эта яркая энергия. Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе», — написала Баптиста в блоге.