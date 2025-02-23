Актер сериала «Аутсорс» столкнулся со странной болезнью

По данным издания, артист жаловался на увеличение стоп и сильные боли. Как оказалось, у Голубева воспалились сухожилия. Также врачи подозревают синовит голеностопного сустава у актера. Это редкое воспаление сопровождается накоплением жидкости в суставах. Оно может провоцироваться травмой, артрозом, артритом, аллергической реакцией, эндокринными или обменными нарушениями, а также проникновением инфекции в полость сустава.