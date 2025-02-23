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Юрий Быков назвал Кологривого одним из лучших актеров

Режиссер заявил, что скандалы не мешает ему работать с артистом
Юрий Быков
Юрий Быков

Режиссер Юрий Быков заявил YouTube-каналу «Макарена», что скандальное поведение актера Никиты Кологривого — это часть его внутренней и внешней фактуры.

Быков назвал Кологривого публичным, ярким, небезосновательно требующим к себе всеобщего внимания человеком. Режиссер считает коллегу не просто талантливым артистом, а «одним из самых лучших» на сегодняшний момент.

«Просто манера его поведения в СМИ, медиа… Да мне кажется, это его личное дело. Если ему когда-то прилетит за это что-нибудь плохое — это, опять же, как потопаешь, так и полопаешь. Это он за это отвечает. Мне это не мешает абсолютно. Я понимаю, что такое артист», — поделился режиссер.

По словам Быкова, Кологривый очень коммуникативный, собранный, активный и подвижный на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа.