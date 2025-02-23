Юрий Быков назвал Кологривого одним из лучших актеров

«Просто манера его поведения в СМИ, медиа… Да мне кажется, это его личное дело. Если ему когда-то прилетит за это что-нибудь плохое — это, опять же, как потопаешь, так и полопаешь. Это он за это отвечает. Мне это не мешает абсолютно. Я понимаю, что такое артист», — поделился режиссер.