Юрий Быков назвал Кологривого одним из лучших актеров

Режиссер Юрий Быков заявил YouTube-каналу «Макарена», что скандальное поведение актера Никиты Кологривого — это часть его внутренней и внешней фактуры.
Быков назвал Кологривого публичным, ярким, небезосновательно требующим к себе всеобщего внимания человеком. Режиссер считает коллегу не просто талантливым артистом, а «одним из самых лучших» на сегодняшний момент.
«Просто манера его поведения в СМИ, медиа… Да мне кажется, это его личное дело. Если ему когда-то прилетит за это что-нибудь плохое — это, опять же, как потопаешь, так и полопаешь. Это он за это отвечает. Мне это не мешает абсолютно. Я понимаю, что такое артист», — поделился режиссер.
По словам Быкова, Кологривый очень коммуникативный, собранный, активный и подвижный на съемочной площадке.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа.