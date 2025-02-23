Евгений Миронов высказался о номинации «Аноры» на «Оскар»

18 февраля сообщалось, что Шон Бэйкер назвал актера Юру Борисова «русским Райаном Гослингом». Как признался Борисов, он не знает, что Бэйкер имел в виду. Он предложил журналистам спросить об этом у самого режиссера. Актер также добавил, что ему было бы интересно поработать с Гослингом. Он рассказал, что любит канадского коллегу и назвал его очень-очень крутым.