Евгений Миронов высказался о номинации «Аноры» на «Оскар»

Актер Евгений Миронов в интервью kleo.ru усомнился, что фильм «Анора» получит международную премию «Оскар».
«Не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это не "Золотая пальмовая ветвь", я видел там победителей и покруче», — отметил артист.
Миронов признался, что очень рад за коллегу Юру Борисова, который стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Он назвал Борисова прекрасным артистом.
18 февраля сообщалось, что Шон Бэйкер назвал актера Юру Борисова «русским Райаном Гослингом». Как признался Борисов, он не знает, что Бэйкер имел в виду. Он предложил журналистам спросить об этом у самого режиссера. Актер также добавил, что ему было бы интересно поработать с Гослингом. Он рассказал, что любит канадского коллегу и назвал его очень-очень крутым.