49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в боди

В октябре Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.