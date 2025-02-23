49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в боди

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в боди. Актриса опубликовала фото в соцсети.
49-летняя Ева Лонгория позировала перед камерой в черном облегающем боди, под которое не стала надевать юбку или брюки. Актриса сидела на стуле с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовыми губами.
В октябре Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.
Ранее стало известно, что Ева Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.