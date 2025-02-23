«Оскар» подарит Юре Борисову липосакцию

В январе фильм Шона Бэйкера «Анора» номинировали в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Также поборются за награду сам Бэйкер за «Лучшего режиссера», Майки Мэдисон за «Лучшую женскую роль» и Юра Борисов за «Лучшую мужскую роль второго плана».