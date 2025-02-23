Бен Аффлек начал ходить на свидания после развода с Дженнифер Лопез

Голливудский актер Бен Аффлек начал встречаться с девушками после развода с Дженнифер Лопез. Об этом сообщает издание People.
«Бен время от времени встречается с кем-то. Но, похоже, это не является предметом особого внимания. Он очень сосредоточен на работе. Если он не снимается, то проводит многие дни в своем офисе», — сообщил источник из окружения звезды.
Инсайдер также заявил, что Бен Аффлек вовлечен в жизнь своих детей от экс-супруги Дженнифер Гарнер: 19-летней Вайолет Энн, 16-летней Серафиной Роуз и 12-летим Сэмюэлем. По словам собеседника издания, актер особенно много времени проводит со своим сыном, отмечается, что они "очень близки".
В начале декабря издание Hindustan Times сообщило, что якобы Бен Аффлек попросил экс-супругу Дженнифер Гарнер, с которой он прожил в браке с 2005 по 2018 год, найти ему девушку. По словам журналистов, актер считает, что бывшая жена «отлично разбирается в людях и не даст пустить пыль в глаза».
Ранее стало известно, что странный внешний вид Бена Аффлека вызвал беспокойство у поклонников.