Дуэйн Джонсон и ДиКаприо снимутся в новом фильме Скорсезе

Мартин Скорсезе готовится к съемкам новой гангстерской драмы с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Об этом сообщает Deadline.
В фильме Джонсон сыграет амбициозного мафиози, который будет бороться за контроль над преступным миром Гавайев в 60-70-х годах. Сюжет ленты основан на реальных событиях и рассказывает о том, как персонаж Джонсона стремится к власти, сталкиваясь с различными вызовами и противостояниями в одном из самых живописных мест мира.
В актерском составе также значится Эмили Блант. Она с Джонсоном также выступает продюсером картины.
Ранее стало известно о возобновлении работы Марина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо над фильмом «Дьявол в белом городе».