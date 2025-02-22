Дуэйн Джонсон и ДиКаприо снимутся в новом фильме Скорсезе

В фильме Джонсон сыграет амбициозного мафиози, который будет бороться за контроль над преступным миром Гавайев в 60-70-х годах. Сюжет ленты основан на реальных событиях и рассказывает о том, как персонаж Джонсона стремится к власти, сталкиваясь с различными вызовами и противостояниями в одном из самых живописных мест мира.