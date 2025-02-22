Швыдкой: культурное сотрудничество России с Западом уже не будет прежним

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Запада в сфере культуры со временем восстановится, но уже никогда не будет таким, как прежде. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Культурные отношения будут размораживаться, но я уверен, что по щелчку пальцев в обратную сторону все не перевернется. Может, это прозвучит глупо, но как раньше уже не будет. Если утверждать, что все вернется — это будет ложью. Все станет совершенно по-другому. А как по-другому — покажет время», — заявил он.
Швыдкой добавил, что на восстановление культурного сотрудничества России и Запада уйдет много времени, несмотря на возобновление переговоров в области политики. «Все затянется на долгий срок. Эта ситуация сложная, с моей точки зрения», — сказал спецпредставитель, подчеркнув, что многое зависит от результатов выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля 2025 года. Причина, по словам Швыдкого, в том, что эта страна — «традиционный партнер российской культуры».
Взаимодействие между странами
Вместе с тем, как отметил собеседник агентства, нельзя утверждать, будто бы отечественная культура с началом СВО оказалась в изоляции. «Все эти годы велась активная работа с Бразилией, Мексикой и другими странами. Был сезон русской культуры в Таиланде. Сейчас есть культурные контакты с Южной Кореей», — добавил он, отметив также сотрудничество с Китаем и другими государствами.
Кроме того, по словам Швыдкого, сегодня рассматриваются совместные проекты с такими странами, как Венгрия, Сербия и Словакия. А уже 22 апреля 2025 года в Японии пройдет традиционный фестиваль российской культуры. «За последние несколько лет мы научились жить в этом большом мире вне зависимости от того, как ведут себя наши бывшие партнеры на Западе», — отметил собеседник агентства.
Швыдкой обратил внимание и на то, что на определенном уровне культурный диалог между США и Россией не прекращался никогда: отечественные исполнители продолжают выступать на американских площадках. А представители музыкальной культуры США, в свою очередь, приезжают в Россию.