Швыдкой: культурное сотрудничество России с Западом уже не будет прежним

«Культурные отношения будут размораживаться, но я уверен, что по щелчку пальцев в обратную сторону все не перевернется. Может, это прозвучит глупо, но как раньше уже не будет. Если утверждать, что все вернется — это будет ложью. Все станет совершенно по-другому. А как по-другому — покажет время», — заявил он.