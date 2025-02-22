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Звезду «Человека-паука» Гарфилда заподозрили в новом романе

Актера Эндрю Гарфилда заподозрили в новом романе на фоне слухов об отношениях с Деми Мур
Деми Мур и Эндрю Гарфилд
Деми Мур и Эндрю ГарфилдИсточник: Michael Buckner/GG2025 / Contributor / Penske Media / Penske Media

Звезду «Человека-паука», актера Эндрю Гарфилда заподозрили в романе с Моникой БарбароБоб Дилан: Никому не известный»). Об этом сообщает People.

Уточняется, что актеры много времени проводят вместе, однако пока они не готовы афишировать отношения на публике.

«Они ведут себя очень сдержанно и спокойно, проводят время вместе», — сообщил инсайдер издания.

Моника Барбаро
Моника БарбароИсточник: Legion-Media.ru

20 января в Сети появилось видео, на котором 62-летняя Деми Мур и 41-летний Эндрю Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. 