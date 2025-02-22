Звезду «Человека-паука» Гарфилда заподозрили в новом романе

Звезду «Человека-паука», актера Эндрю Гарфилда заподозрили в романе с Моникой Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»). Об этом сообщает People.
Уточняется, что актеры много времени проводят вместе, однако пока они не готовы афишировать отношения на публике.
«Они ведут себя очень сдержанно и спокойно, проводят время вместе», — сообщил инсайдер издания.
20 января в Сети появилось видео, на котором 62-летняя Деми Мур и 41-летний Эндрю Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман.