Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Певцов объяснил, почему вернулся в «Ленком»

Актер заявил, что вернулся в «Ленком» благодаря зрителям
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал новость о своем возвращении в театр «Ленком Марка Захарова». Обращение к поклонникам он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что вернулся в театр благодаря неравнодушным зрителям и новому художественному руководителю учреждения культуры — Владимиру Панкову.

«Мои многоуважаемые, дорогие, неравнодушные подписчики, а также те, кто любит театр в принципе как институт, хочу сказать вам большое спасибо. Именно благодаря вашим пламенным посланиям произошло то, что произошло: я вернулся в театр “Ленком”, который сейчас возглавляет Владимир Панков», — сказал он.

Дмитрий Певцов вновь выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».

22 февраля стало известно, что Дмитрий Певцов и Александра Захарова, ушедшие в январе 2025 года после конфликта с экс-директором театра Марком Варшавером, вернулись в театр.