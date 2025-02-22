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Швыдкой заявил, что в России не будут рады возвращению осудивших СВО артистов

Спецпредставитель Путина Швыдкой призвал не ждать коллективной амнистии для уехавших из РФ артистов
Михаил Швыдкой
Михаил ШвыдкойИсточник: Алексей Молчановский

Cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в России не будут рады возвращению осудивших СВО артистов. Его слова приводит РИА Новости.

«Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил он.

По словам Швыдкого, «коллективной амнистии» артистам после потепления в отношениях с США быть не может. В качестве «уважительной» причины эмиграции после начала СВО он назвал растерянность и бытовые проблемы.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил пропажу с афиш артистов, критикующих российскую армию, условиями СВО. В том же интервью помощник главы российского государства заявил, что когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.