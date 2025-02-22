Швыдкой заявил, что в России не будут рады возвращению осудивших СВО артистов

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил пропажу с афиш артистов, критикующих российскую армию, условиями СВО. В том же интервью помощник главы российского государства заявил, что когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.