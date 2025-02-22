Умер актер Олег Юдин

Юдин родился в 1962 году в Ленинграде. Он получил актерское образование в Высшем театральном училище имени Щепкина, в 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Дебютировал на телеэкранах в 2009 году в сериале «След». Юдин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.