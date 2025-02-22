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Умер актер Олег Юдин

Юдин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе в проектах «Универ» и «Склифосовский»
Умер актер Олег Юдин
Умер актер Олег ЮдинИсточник: www_gazeta_ru

В 62 года скончался актер Олег Юдин, известный по ролям в «Скорой помощи», «Универе», «Склифосовском» и других популярных сериалах. Об этом сообщается на сайте Кино-театр.ру.

Актер умер 5 февраля, однако о его смерти публично стало известно недавно.

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!» — написал друг умершего в комментарии под карточкой артиста на сайте.

Юдин родился в 1962 году в Ленинграде. Он получил актерское образование в Высшем театральном училище имени Щепкина, в 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Дебютировал на телеэкранах в 2009 году в сериале «След». Юдин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.

20 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался актер Геннадий Косарев, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей». Косарев играл в Молодежном театре на Фонтанке более 30 лет в таких спектаклях, как «Ночь ошибок», «Севильский цирюльник», «Крики из Одессы».