У Алека Болдуина развилось психическое расстройство после трагедии на съемках

Американский актер Алек Болдуин рассказал, что у него развилось психическое расстройство после трагедии со стрельбой на съемках фильма «Ржавчина». 66-летнего Болдуина, сделавшего признание в посвященном его семье реалити-шоу, цитирует People.
По словам Болдуина, у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
«В самые мрачные моменты он говорит: "Если в этот день должен был произойти несчастный случай, почему я все еще здесь? Почему это не мог быть я?"» — делится его жена Хилария Болдуин.
Сам актер добавил, что однажды, объясняя другу, как у него дела, заявил, что чувствует себя счастливее во сне, чем бодрствуя.
«Прошлый год был просто ужасным. Было время, когда я лежал в постели и думал: “Ох, дети мои. Я не могу встать”. Это не было на меня похоже. Я совсем не такой», — вспоминает он.
В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.
Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.