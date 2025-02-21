Малахов рассказал, где сейчас находится Лариса Голубкина

Дочь актрисы Мария Голубкина недавно делилась в интервью, что ее мать уже несколько лет проживает в специализированном санатории неподалеку от Москвы. Она сравнила это место с роскошным отелем. Тем не менее, пребывание там обходится в значительную сумму, которую Мария не может себе позволить. Дом актера оказывает помощь, ведь Лариса Голубкина — народная любимица.