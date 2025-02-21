Малахов рассказал, где сейчас находится Лариса Голубкина

В январе стало известно, что Лариса Голубкина получила паллиативный статус, и врачи не могут ее вылечить. Телеведущий Андрей Малахов посетил актрису, чтобы поддержать ее в это трудное время.
Малахов оказался в числе редких журналистов, кому удалось увидеться с Ларисой Голубкиной. Эта легендарная актриса, ранее завораживавшая зрителей на экранах и сценах, уже давно столкнулась с серьезными недугами. Из-за ухудшения здоровья она почти не покидает дом, где за ней заботится дочь Мария. Ведущий раскрыл свежие подробности о ее жизни.
По словам Андрея Малахова, Лариса Голубкина сейчас находится в санатории с сиделкой. Однако в последние две недели связь с ней отсутствует, и он не может сообщить больше информации.
«Лариса Ивановна в санатории с сиделкой. Правда, две недели не отвечает, не могу ничего сказать», — рассказал Андрей Малахов в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».
Актер Станислав Садальский вышел на связь со студией программы и рассказал, что поддерживает контакт с семьей Ларисы Голубкиной, делая все возможное, чтобы ее не забывали.
Дочь актрисы Мария Голубкина недавно делилась в интервью, что ее мать уже несколько лет проживает в специализированном санатории неподалеку от Москвы. Она сравнила это место с роскошным отелем. Тем не менее, пребывание там обходится в значительную сумму, которую Мария не может себе позволить. Дом актера оказывает помощь, ведь Лариса Голубкина — народная любимица.
Когда появилась информация о резком ухудшении состояния актрисы, Мария быстро ответила на волну интереса. Она выразила удивление общественной реакцией: «Все только и ждут плохого, а ведь она еще держится».
На данный момент у Ларисы Голубкиной диагностирован рак на третьей стадии и заболевания крови. Она заметно похудела, страдает от бессонницы и сильных головных болей. Передвигаться самостоятельно она уже не в силах. Постоянно рядом с ней находится сиделка, а дочь старается помочь как может.