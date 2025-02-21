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Музей Победы представит специальный проект об истории российского кинематографа

Выставку можно посетить до 31 декабря 2025 года
Борис Андреев и Марк Бернес в фильме «Два бойца»
Борис Андреев и Марк Бернес в фильме «Два бойца»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальный проект ко Дню защитника Отечества «Легенды советского кино» будет представлен в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 23 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Шедевры советского кино напомнят посетителям выставки и кинотеатра о военных победах нашего народа, величайших достижениях мирного времени, о детстве и молодости. Гости выставки насладятся игрой выдающихся советских актеров, услышат любимые еще с детства песни и ушедшие в народ цитаты, вспомнят плакаты, приглашавшие их к посещению кинотеатров, или расскажут об этих временах своим детям и внукам», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, проект «Легенды советского кино», посвященный истории отечественного кинематографа, будет постоянно обновляться. В фойе кинотеатра «Поклонка» будут представлены афиши и плакаты советских фильмов из коллекций Госфильмофонда России, Государственного центрального музея кино и киностудии «Союзмультфильм». В витринах выставки зрители увидят экспонаты, отражающие историю кино: устройства, использовавшиеся для съемки и монтажа старых фильмов, а также награды, которые советские военные фильмы получали на международных фестивалях.

В рамках выставки в кинотеатре Музея Победы раз в месяц будет проходить бесплатный показ одного из фильмов, афиши и плакаты которого представлены на выставке. Каждый показ будет приурочен к значимой дате или празднику. Посетители также смогут ознакомиться с газетными статьями выдающихся советских режиссеров о демонстрируемых фильмах.

В день открытия представят фильм «Два бойца» режиссера Леонида Лукова. Осмотр экспозиции будет бесплатным для всех желающих. Ее можно посетить до 31 декабря 2025 года.