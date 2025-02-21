Музей Победы представит специальный проект об истории российского кинематографа

В рамках выставки в кинотеатре Музея Победы раз в месяц будет проходить бесплатный показ одного из фильмов, афиши и плакаты которого представлены на выставке. Каждый показ будет приурочен к значимой дате или празднику. Посетители также смогут ознакомиться с газетными статьями выдающихся советских режиссеров о демонстрируемых фильмах.