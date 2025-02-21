Любимова: Минкультуры готово оказать «Ленфильму» всестороннюю поддержку

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила журналистам, что ведомство готово оказать киностудии «Ленфильм» всестороннюю поддержку, в том числе в части работы с молодежью и развития инфраструктуры. Министерство также ставит своей целью превращение «Ленфильма» в культурный кластер и новую точку притяжения для молодежи.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обсудила с генеральным директором АО «Ленфильм» Надеждой Андрющенко планы развития киностудии.
«Понимаем, какие сложные вызовы стоят сейчас перед руководством “Ленфильма”. Готовы оказывать киностудии всестороннюю поддержку, в том числе в части работы с молодежью и развития инфраструктуры», — отметила Ольга Любимова.
Ранее Александр Сокуров рассказал, что побеседовал с Путиным о проблемах «Ленфильма».