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Дочь Аффлека отказалась от общения с Лопез: «Чувствовала себя использованной»

Дочь Бена Аффлека Вайолет отказалась от общения с его экс-супругой
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дочь Бена Аффлека Вайолет отказалась от общения с Дженнифер Лопез после развода. Об этом сообщает Dailу Mail.

«Вайолет чувствовала, что ее использовали, так сказать, в качестве пешки во время расставания ее отца с Джей Ло. Вайолет поняла, насколько больно было Бену из-за ее общения с Дженнифер. Она очень умна и в конечном итоге всегда будет папиной дочкой. Вот почему вы больше не увидите ее на публичных прогулках с Джей Ло», — сообщил инсайдер издания.

Накануне сообщалось, что Гарнер якобы возмущена тем, как Аффлек относится к другой своей бывшей супруге Дженнифер Лопез.

А недавно Бен Аффлек встретился со своими бывшими женами Дженнифер Лопез и Дженнифер Гарнер. Папарацци подловили знаменитостей у школы их детей в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, артисты пришли туда, чтобы посмотреть школьный спектакль, где приняли участие их наследники. Артистка была запечатлена с букетом цветов, который купила для дочери Эммы. На одном из кадров Бен Аффлек улыбался, стоя рядом с певицей.