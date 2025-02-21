Дочь Аффлека отказалась от общения с Лопез: «Чувствовала себя использованной»

«Вайолет чувствовала, что ее использовали, так сказать, в качестве пешки во время расставания ее отца с Джей Ло. Вайолет поняла, насколько больно было Бену из-за ее общения с Дженнифер. Она очень умна и в конечном итоге всегда будет папиной дочкой. Вот почему вы больше не увидите ее на публичных прогулках с Джей Ло», — сообщил инсайдер издания.