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Возлюбленная ДиКаприо снялась в откровенном образе для журнала

Bтальянская модель Виттория Черетти снялась в откровенном образе для журнала Another Magazine

Возлюбленная актера Леонардо ДиКаприо, итальянская модель Виттория Черетти, снялась в откровенном образе для журнала Another Magazine. Фотографии со съемки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Виттория Черетти
Виттория ЧереттиИсточник: Соцсети

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в наряде бренда Balenciaga, состоящем из телесного изделия с изображением кружевного корсета, трусов, пояса и чулок. Образ звезды дополнила сумка кремового цвета. При этом специалисты собрали ее волосы в прическу, а визажисты нанесли мейкап в нюдовых тонах.

В октябре 2024 года возлюбленная Леонардо ДиКаприо раскрыла секрет красоты. Модель заявила, что главное бьюти-правило, которого она придерживается, — это отсутствие излишеств.