Возлюбленная ДиКаприо снялась в откровенном образе для журнала

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в наряде бренда Balenciaga, состоящем из телесного изделия с изображением кружевного корсета, трусов, пояса и чулок. Образ звезды дополнила сумка кремового цвета. При этом специалисты собрали ее волосы в прическу, а визажисты нанесли мейкап в нюдовых тонах.