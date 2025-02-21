Четвертый фильм знаменитой комедийно-романтической франшизы главная героиня начинает в статусе вдовы и матери-одиночки. За четыре года до начала событий Марк Дарси, муж и отец детей Бриджит, погиб в Судане при исполнении гуманитарной миссии. Дэниел Кливер по-прежнему крутится поблизости, но Бриджит теперь предпочитает использовать его в качестве няньки — на личную жизнь у нее просто не хватает сил, да и профессиональная тоже замерла.