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То ли рыдать, то ли хохотать. Стоит ли смотреть новый фильм о Бриджит Джонс?

Вышел четвертый фильм о Бриджит Джонс с незаменимой Рене Зеллвегер в главной роли. Хью Грант, Колин Ферт и ностальгия тоже на месте. Но чего же так остро не хватает этому умилительному ромкому?

О чем фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Четвертый фильм знаменитой комедийно-романтической франшизы главная героиня начинает в статусе вдовы и матери-одиночки. За четыре года до начала событий Марк Дарси, муж и отец детей Бриджит, погиб в Судане при исполнении гуманитарной миссии. Дэниел Кливер по-прежнему крутится поблизости, но Бриджит теперь предпочитает использовать его в качестве няньки — на личную жизнь у нее просто не хватает сил, да и профессиональная тоже замерла.

Ситуация резко меняется, когда героиня устраивается работать продюсером на ТВ и по стечению обстоятельств знакомится с Рокстером, 28-летним смотрителем парка. Начинается головокружительный роман, но Бриджит смущает разница в возрасте. Кроме того, в поле зрения все время присутствует мистер Уоллакер, учитель из школы, в которую ходят дети Бриджит; Уоллакер — мужчина резковатый, но душевный, и героиня ему явно симпатична.

3.3
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025/США, Великобритания, Франция
18+
драма
мелодрама
комедия

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Создатели киносериала «Бриджит Джонс» отлично понимают целевую аудиторию и в новой серии «Без ума от мальчишки» дают ей ровно то, что она хочет. Рене Зеллвегер узнаваемо играет свою героиню, женщину неопределенного возраста с неестественной улыбкой и картинными жестами — но ведь именно к такой Бриджит все и привыкли.

Дарси вроде как умер, но Колин Ферт все равно появляется в кадре и делает умильное лицо (есть даже архивные фрагменты, где Марк предстает в том самом свитере с оленем). Кливер с возрастом несколько скукожился, но Хью Грант продолжает скабрезничать. Джим Бродбент в роли отца главной героини генерирует афоризмы, лежа на больничной койке, — невероятно банальные, зато такие понятные и духоподъемные («Выживать недостаточно, надо жить»).

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Картина временами веселит, иногда навевает меланхолию, все правильные кнопки и рычаги нажаты, так что даже скептики имеют шансы расчувствоваться, а уж фан-база наверняка будет хохотать и рыдать.

Два небольших бонуса — Эмма Томпсон в роли врача-гинеколога (доктора Роулингз, представленную зрителям в третьем фильме серии, сегодня вполне можно считать одним из самых ярких персонажей франшизы) и песня Дэвида Боуи Modern Love на титрах.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Подзаголовок «Без ума от мальчишки» намекает на раскованный секс и рискованные приключения, но ни того, ни другого в новом фильме нет. Бриджит — все-таки взрослая женщина, и если девять лет назад сценаристам еще хватило смелости отправить ее на фестиваль «Гластонбери», то сейчас максимум, на что способна героиня, — это развести костер из спагетти на кухне.

Сдержанность и аккуратность авторов, помноженные на отсутствие каких-либо новых идей, превращают четвертую «Бриджит Джонс» в киношный аналог comfort food, привычной пищи, которой принято заедать стресс. В самой «комфортной еде», разумеется, нет ничего плохого, но если продолжить сравнивать кинематограф и кулинарию, придется признать, что ромком — ресторан, в котором посетителям крайне редко предлагают экзотические или хотя бы свежие вкусы.