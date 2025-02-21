О чем фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Четвертый фильм знаменитой комедийно-романтической франшизы главная героиня начинает в статусе вдовы и матери-одиночки. За четыре года до начала событий Марк Дарси, муж и отец детей Бриджит, погиб в Судане при исполнении гуманитарной миссии. Дэниел Кливер по-прежнему крутится поблизости, но Бриджит теперь предпочитает использовать его в качестве няньки — на личную жизнь у нее просто не хватает сил, да и профессиональная тоже замерла.
Ситуация резко меняется, когда героиня устраивается работать продюсером на ТВ и по стечению обстоятельств знакомится с Рокстером, 28-летним смотрителем парка. Начинается головокружительный роман, но Бриджит смущает разница в возрасте. Кроме того, в поле зрения все время присутствует мистер Уоллакер, учитель из школы, в которую ходят дети Бриджит; Уоллакер — мужчина резковатый, но душевный, и героиня ему явно симпатична.
Зачем смотреть
Создатели киносериала «Бриджит Джонс» отлично понимают целевую аудиторию и в новой серии «Без ума от мальчишки» дают ей ровно то, что она хочет. Рене Зеллвегер узнаваемо играет свою героиню, женщину неопределенного возраста с неестественной улыбкой и картинными жестами — но ведь именно к такой Бриджит все и привыкли.
Дарси вроде как умер, но Колин Ферт все равно появляется в кадре и делает умильное лицо (есть даже архивные фрагменты, где Марк предстает в том самом свитере с оленем). Кливер с возрастом несколько скукожился, но Хью Грант продолжает скабрезничать. Джим Бродбент в роли отца главной героини генерирует афоризмы, лежа на больничной койке, — невероятно банальные, зато такие понятные и духоподъемные («Выживать недостаточно, надо жить»).
Картина временами веселит, иногда навевает меланхолию, все правильные кнопки и рычаги нажаты, так что даже скептики имеют шансы расчувствоваться, а уж фан-база наверняка будет хохотать и рыдать.
Два небольших бонуса — Эмма Томпсон в роли врача-гинеколога (доктора Роулингз, представленную зрителям в третьем фильме серии, сегодня вполне можно считать одним из самых ярких персонажей франшизы) и песня Дэвида Боуи Modern Love на титрах.
Почему можно не смотреть
Подзаголовок «Без ума от мальчишки» намекает на раскованный секс и рискованные приключения, но ни того, ни другого в новом фильме нет. Бриджит — все-таки взрослая женщина, и если девять лет назад сценаристам еще хватило смелости отправить ее на фестиваль «Гластонбери», то сейчас максимум, на что способна героиня, — это развести костер из спагетти на кухне.
Сдержанность и аккуратность авторов, помноженные на отсутствие каких-либо новых идей, превращают четвертую «Бриджит Джонс» в киношный аналог comfort food, привычной пищи, которой принято заедать стресс. В самой «комфортной еде», разумеется, нет ничего плохого, но если продолжить сравнивать кинематограф и кулинарию, придется признать, что ромком — ресторан, в котором посетителям крайне редко предлагают экзотические или хотя бы свежие вкусы.