Клипы давно перестали быть просто визуальным сопровождением к песне — в руках талантливых авторов они превращаются в самостоятельные произведения искусства. Многие культовые кинематографисты начинали свою карьеру с музыкальных видео или возвращались к этому формату, чтобы поэкспериментировать с языком и формой. В статье расскажем о пяти выдающихся режиссерах, преуспевших в жанре клипов.
1. Спайк Джонс — Sabotage, Beastie Boys
Только вышедший из андеграунда (достаточно вспомнить фильм «Чудаки») начинающий тогда постановщик Спайк Джонс превратил песню группы Beastie Boys в яркий манифест. Участники трио Майк Даймонд, Адам Яух и Адам Хоровиц перевоплотились в трех детективов с бакенбардами, чьи имена и титры в стиле VHS стали отдельным мемом.
Рычащие сирены, погони на потрепанных седанах и перестрелки с невидимыми врагами — автор не просто спародировал сериалы вроде «Старски и Хатч», но и воссоздал их дух: зернистую пленку, прыгающий зум-объектив и нарочито плохие спецэффекты. Даже логотип вымышленного сериала Sabotage в начале ролика отсылает к заставкам Quinn Martin Productions, легендарной студии 70-х.
На церемонии MTV Video Music Awards в 1994 году клип Sabotage был номинирован в пяти категориях, включая «Видео года» и «Лучшая режиссура», но не получил ни одной награды. В знак протеста Адам Яух, переодетый в австрийского режиссера Натаниэля Хорнблауэра, неожиданно поднялся на сцену и прервал речь Майкла Стайпа из R.E.M., чтобы выразить свое недовольство решением жюри.
В 2009 году Sabotage Beastie Boys все же был удостоен награды, получив ее в категории «Лучшее видео, которое должно было выиграть». Это стало запоздалым, но заслуженным признанием вклада Спайка Джонса в музыкальную культуру.
2. Тим Бертон — Bones, The Killers
В 2006 году мастер готики и мрачных сказок неожиданно решил попробовать себя в качестве постановщика музыкального клипа. The Killers, будучи большими поклонниками творчества Тима Бертона, сами обратились к нему с предложением снять для них видео. Режиссер принял приглашение с энтузиазмом и уже спустя несколько месяцев начал съемки на территории заброшенного автокинотеатра в Лас-Вегасе. Главные роли в клипе исполнили: модель Девон Аоки («Двойной форсаж») и актер Майкл Стегер.
Bones — ода любви в стиле старого хоррор-кино. Здесь мелькают сцены из таких классических фильмов, как «Тварь из Черной лагуны» и «Ясон и аргонавты». Герои ролика, поддавшись страсти, в буквальном смысле раздеваются до костей, превращаясь в скелеты, что отсылает к названию и тексту песни.
Примечательно, что это был первый опыт Тима Бертона в создании клипов, и он подошел к задаче с присущей ему креативностью. Компьютерная графика позволила оживить скелеты и создать атмосферу, напоминающую ранние работы художника, например, «Кошмар перед Рождеством».
Тандем Бертона и американской группы оказался настолько успешным, что в 2012 году они вновь объединились для создания ролика на песню Here With Me. В нем сыграла Вайнона Райдер, а его сюжет тоже отсылает к классическим фильмам ужасов.
3. Дэвид Финчер — Love Is Strong, The Rolling Stones
В 1994 году, уже зарекомендовав себя как мастера видеоклипов, Дэвид Финчер снял ролик легендарным The Rolling Stones на их сингл Love Is Strong. Так появилось впечатляющее своим стилем и визуалом полотно, где Мик Джаггер и Кит Ричардс в образе гигантов шагают по улицам Нью-Йорка. Иллюзию создали с помощью наложения изображений. Спустя год видео Love Is Strong получило «Грэмми» как лучшее в своей категории.
Причем это лишь одна из такого рода работ Дэвида Финчера. Режиссер снимал рекламные ролики и клипы задолго до своих полнометражных шедевров. Это и Vogue Мадонны, и Suit & Tie Джастина Тимберлейка — оба видео победили на MTV Video Music Awards. С Дэвидом также сотрудничали: Aerosmith (Janie's Got a Gun), Джордж Майкл (Freedom! '90), Стинг (Englishman in New York) и Майкл Джексон (Who Is It).
4. Мартин Скорсезе — Bad, Майкл Джексон
Для своей культовой композиции из одноименного альбома Майкл Джексон решил создать не просто клип, а настоящий короткометражный фильм. Для реализации этой амбициозной идеи он пригласил Мартина Скорсезе, тогда уже признанного мастера кино. Сценарий написал Ричард Прайс, а одну из первых своих ролей в этом проекте исполнил Уэсли Снайпс («Блэйд»).
Сюжет частично основан на реальной истории Эдмунда Перри и рассказывает о молодом человеке по имени Дэрил (Джексон), который, вернувшись из элитной школы в родное гетто, сталкивается с давлением старых друзей, пытающихся втянуть его в преступный мир. Кульминацией ленты становится музыкальная часть, где Дэрил через танец и песню доказывает свою независимость и силу. Бюджет проекта составил 2,2 миллиона долларов — клип на песню Bad стал одним из самых дорогих музыкальных видео того времени.
Помимо работы с Майклом Джексоном, Скорсезе в 1987 году снял клип для канадского музыканта Робби Робертсона на песню Somewhere Down the Crazy River. Скорсезе и Робертсон были давними друзьями и даже некоторое время жили по соседству, что, вероятно, и способствовало коллаборации.
5. Мишель Гондри — Bachelorette, Бьорк
Путь французского режиссера в кино начался именно с клипмейкинга. Уникальный стиль Мишеля Гондри сочетает сюрреализм и техническую изощренность. Художник неоднократно сотрудничал с такими известными артистами, как Daft Punk, Radiohead, The Chemical Brothers, The White Stripes и Бьорк.
Запоминающиеся своей необъяснимой красотой клипы Гондри принесли исландской певице широкую известность. Одним из наиболее известных роликов является Bachelorette. В этом видео автор использует концепцию истории внутри истории, создавая эффект бесконечного повторения. Сюжет разворачивается вокруг книги, которую находит героиня. События, описанные в ней, воплощаются в реальность, создавая многослойную и захватывающую композицию.
Здесь явно прослеживается страсть Мишеля к сочетанию сложных форм повествования с инновационными визуальными приемами. Этим Bachelorette больше всего напоминает его знаковую ленту «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет. Креативный подход Гондри определенно оказал влияние на развитие жанра музыкальных видео.