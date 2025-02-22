Сюжет частично основан на реальной истории Эдмунда Перри и рассказывает о молодом человеке по имени Дэрил (Джексон), который, вернувшись из элитной школы в родное гетто, сталкивается с давлением старых друзей, пытающихся втянуть его в преступный мир. Кульминацией ленты становится музыкальная часть, где Дэрил через танец и песню доказывает свою независимость и силу. Бюджет проекта составил 2,2 миллиона долларов — клип на песню Bad стал одним из самых дорогих музыкальных видео того времени.