Причем это лишь одна из такого рода работ Дэвида Финчера. Режиссер снимал рекламные ролики и клипы задолго до своих полнометражных шедевров. Это и Vogue Мадонны, и Suit & Tie Джастина Тимберлейка — оба видео победили на MTV Video Music Awards. С Дэвидом также сотрудничали: Aerosmith (Janie's Got a Gun), Джордж Майкл (Freedom! '90), Стинг (Englishman in New York) и Майкл Джексон (Who Is It).