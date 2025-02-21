Эмили Ратаковски показала внешность на детских фото

33-летняя артистка продемонстрировала черно-белые кадры, на которых предстала в джинсах и топе с воротом и без рукавов. Также она выложила цветной снимок, где позировала, сидя в плетеном кресле в черном лонгсливе со шнуровкой и в ожерелье с подвеской в виде цветка.