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Эмили Ратаковски показала внешность на детских фото

Актриса показала, как выглядела в детстве
Эмили Ратаковски, фото: соцсети
Эмили Ратаковски, фото: соцсети

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала внешность на детских фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,4 миллиона подписчиков.

33-летняя артистка продемонстрировала черно-белые кадры, на которых предстала в джинсах и топе с воротом и без рукавов. Также она выложила цветной снимок, где позировала, сидя в плетеном кресле в черном лонгсливе со шнуровкой и в ожерелье с подвеской в виде цветка.

Поклонники оценили фото в комментариях. «Совсем не изменилась», «Такая милая», «Всегда прекрасна», — сделали комплименты знаменитости пользователи сети.