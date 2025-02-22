Карьера Альбины Станиславовны в кино началась после того, как женщина вышла на пенсию и переехала к дочери в Москву. Ассистент по актерам заметил ее в переходе метро и предложил роль в фильме. Дебют Евтушевской состоялся в 2007 году, когда она сыграла бабушку главной героини в мелодраме «Русалка». На тот момент Альбине Станиславовне было 64 года.