Возраст, как известно, не является помехой ни для любви, ни для карьеры. Знаменитые актрисы из нашего обзора — тому подтверждение. Свой путь в кино они начинали в молодости, но популярность пришла к ним лишь в зрелом возрасте. О самых известных бабушках российского кино читайте в статье.
1. Галина Стаханова, 84 года
Фильмография 84-летней актрисы насчитывает 200 проектов и ведет свой отсчет с 1961 года. Дебютом Галины Стахановой в кино стала роль Гали в комедийном хите «Девчата». Следующий шанс побывать в кадре представился ей только 10 лет спустя. Регулярно приглашать артистку в кино стали после того, как Стаханову заметил Евгений Евтушенко. Он работал над биографическом фильмом «Детский сад» и позвал Галину Константиновну на роль своей бабушки.
Стоит отметить, что у звезды эпизодов нет актерского образования. Одно из самых ярких появлений Галины Стахановой на экране состоялось в киноальманахе «Елки». Актриса играла бабу Маню, которая то «кошмарила» жениха своей внучки, то пыталась найти любовь своей молодости.
2. Альбина Евтушевская, 82 года
Карьера Альбины Станиславовны в кино началась после того, как женщина вышла на пенсию и переехала к дочери в Москву. Ассистент по актерам заметил ее в переходе метро и предложил роль в фильме. Дебют Евтушевской состоялся в 2007 году, когда она сыграла бабушку главной героини в мелодраме «Русалка». На тот момент Альбине Станиславовне было 64 года.
Всего в копилке возрастной актрисы 21 проект. Она снималась в сериалах «Деффчонки», «Интерны», «Год культуры», фильмах «Жених», «Любовницы».
3. Ёла Санько, 78 лет
Фильмография актрисы насчитывает 188 проектов. Ёла Санько с детства знала, что свяжет свою жизнь с кино. Актриса получила профильное образование в Высшем театральном училище им. Щукина.
Санько снимается с конца 60-х, преимущественно в ролях второго плана. Среди последних работ артистки: сериалы «Домашний арест» и «Папины дочки. Новые», фильмы «Ряд 19» и «Теща».
Ёла Ивановна была замужем за юмористом Яном Арлазоровым. У супругов есть общая дочь Алена, которая носит фамилию матери.
4. Галина Петрова, 68 лет
Выпускница ГИТИСа начала свою карьеру в кино в 1980-м. С тех пор Галина Петрова снялась в более чем 150 проектах, она много лет отдала службе в театре «Современник». Сейчас актрисе 68, и она играет преимущественно бабушек.
С 2020 года Галина Петрова снимается в сериале «Патриот». У актрисы роль бабы Тани — бабушки Кати. По сюжету пенсионерка страдает от скуки и мечтает выйти замуж за Ларса фон Триера.
5. Роза Хайруллина, 63 года
Актриса много лет игнорировала кинематограф, отдавая предпочтение театру. Дебют Розы Хайруллиной на экране состоялся в 2009-м — она сыграла в сериале «Иван Грозный». Признание коллег и критиков актриса получила благодаря фильму «Орда», где исполнила роль ханши Тайдулы. Широкая известность пришла к Хайруллиной после выхода сериала «Ольга». Роза Вакильевна блестяще исполнила роль бабушки Гриши Алевтины Григорьевны. На тот момент ей было 54 года.
С тех пор Роза Хайруллина — одна из самых востребованных актрис российского кино. Она снималась в таких громких проектах, как «Содержанки», «Псих», «Зулейха открывает глаза» и «Сердце Пармы».