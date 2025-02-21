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Екатерина Вилкова трогательно поздравила Илью Любимова с днем рождения

Актриса публично обратилась к супругу в день рождения

Актриса Екатерина Вилкова поделилась в соцсетях редкими кадрами с мужем Ильей Любимовым. Артистка поздравила супруга с 48-летием и призналась ему в любви.

«Ты лучшее, что случилось в моей жизни! С днем рождения, самый крутой мужик», — написала звезда.

Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.

У пары двое детей: 13-летняя Павла и 10-летний Петр. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.

Ранее Екатерина Вилкова показала редкое фото дочери от звезды «Не родись красивой».