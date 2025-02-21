Юлия Пересильд показала, как проводит время с дочерьми на Мальдивах

Юлия Пересильд недавно вместе с детьми — 15-летней Анной и 12-летней Марией — улетела отдыхать на Мальдивы. В личном блоге 40-летняя актриса делится счастливыми моментами из отпуска.
Накануне звезда фильма «On и Она» показала, как проводит время с дочками. Актриса покаталась вместе с ними на велосипедах по территории отеля. Первой в кадре появилась Мария. Она для прогулки выбрала белые брюки, майку в тон и синие кроссовки.
Вслед за ней проехалась старшая сестра. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» надела черные мини-шорты и белую футболку. Их замыкала знаменитая мама. Пересильд прокатилась в атласном синем халате, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.
«Мои красотки Анна Пересильд и Мария Пересильд и велосипедные прогулки», — подписала ролик актриса.
Напомним, Юлия Пересильд родила дочерей в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Звезды несколько лет назад расстались, но остались друзьями.
Ранее дочери Юлии Пересильд поддержали ее на премьере фильма.