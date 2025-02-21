Юлия Пересильд показала, как проводит время с дочерьми на Мальдивах

Накануне звезда фильма «On и Она» показала, как проводит время с дочками. Актриса покаталась вместе с ними на велосипедах по территории отеля. Первой в кадре появилась Мария. Она для прогулки выбрала белые брюки, майку в тон и синие кроссовки.