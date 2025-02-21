Звезда «Бумера» вышел в свет с четырьмя детьми

Актер Андрей Мерзликин появился на публике с четырьмя детьми. Он приехал с семьей на премьеру фильма «Северный полюс», в котором исполнил главную роль, и позировал с сыновьями и дочерьми на красной дорожке. Артист поделился в соцсетях кадрами с мероприятия.
У Мерзликина четверо детей от психолога Анны Осокиной (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая потом стала его пиар-менеджером. Супруги воспитывают 18-летнего Федора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 8-летнего Макара. Актер рассказывал, что они с женой стараются уделять внимание каждому ребенку отдельно и проводить время так, как им нравится. По мнению артиста, это очень важно, чтобы в будущем избежать многих психологических травм и обид на родителей.
Мерзликин признавался в интервью телеведущей Светлане Бондарчук, что влюблен в жену так же, как и в день знакомства. По словам актера, он увидел Анну 9 мая у общих друзей и «опешил» от ее красоты. Через девять месяцев пара вновь встретилась у общего приятеля, и там Осокина обратила внимание на артиста, который «забавно шутил», привлекая ее внимание, а через год они поженились.