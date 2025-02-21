Актера «Дурнушки» арестовали за драку с женщиной в баре

В какой-то момент у подруги актера случился конфликт с одной из посетительниц бара. В результате Мэбиас толкнул свою спутницу, а другую женщину повалил на землю и стал дергать ее за волосы. Согласно отчету полиции, он «фактически вырвал волосы» с головы женщины.