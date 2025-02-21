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Актера «Дурнушки» арестовали за драку с женщиной в баре

TMZ: актер «Дурнушки» Эрик Мэбиас арестован за нападение на женщину
Эрик Мэбиас
Эрик МэбиасИсточник: Legion-Media.ru

Актера Эрика Мэбиаса, известного по сериалу «Дурнушка», арестовали после драки в баре с двумя женщинами. Об этом пишет TMZ.

Согласно информации таблоида, Мэбиаса обвиняют в нападении на женщину и сопротивлении сотрудникам полиции при задержании. Сейчас артист ожидает суда.

Инцидент, утверждает TMZ, произошел утром 20 февраля в одном из баров города Юли, штат Флорида. Мэбиас находился в заведении со своей спутницей, которая вела себя «несносно». Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В какой-то момент у подруги актера случился конфликт с одной из посетительниц бара. В результате Мэбиас толкнул свою спутницу, а другую женщину повалил на землю и стал дергать ее за волосы. Согласно отчету полиции, он «фактически вырвал волосы» с головы женщины.