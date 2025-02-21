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Звезда «Чебурашки» показала, как годовалая дочь убирается дома в костюме-швабре

Актриса Ольга Кузьмина показала подросшую дочь в забавном костюме

Звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина показала подписчикам в соцсетях, как годовалая дочь убирается дома в костюме-швабре. Артистка напомнила, что этот наряд девочке подарила ее подруга.

«Примерили наш легендарный костюм-швабру. Восемь месяцев назад он произвел фурор. Правда, тогда он Мирке был великоват, а сейчас в самый раз! Так что теперь нет никаких препятствий для наведения чистоты», — отшутилась знаменитость.

Актриса 9 октября 2023 года родила в Аргентине девочку от шоумена Евгения Апанасевича. Кузьмина говорила, что дала дочери двойное имя Мира-Мария, так как ее муж — католик.

Звезда также воспитывает первенца Гордея от психолога ОМОН Алексея Терещенко. Актриса развелась с отцом сына в 2019 году, и, по словам знаменитости, они сохранили дружеские отношения ради ребенка, оставив в прошлом все обиды. Экс-супруги вместе отмечают дни рождения мальчика и приходят к нему в школу на мероприятия.

У Апанасевича есть дочь и сын от предыдущего брака, они живут со своей матерью в Белоруссии. Кузьмина отмечала, что давно познакомилась с детьми супруга и смогла с ними подружиться. Амелия-Франциска и Ян-Тадеуш периодически приезжают к отцу и проводят время с его новой семьей.

Ранее звезда «Чебурашки» раскритиковала «Анору» и роль Борисова.