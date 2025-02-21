Звезда «Чебурашки» показала, как годовалая дочь убирается дома в костюме-швабре

У Апанасевича есть дочь и сын от предыдущего брака, они живут со своей матерью в Белоруссии. Кузьмина отмечала, что давно познакомилась с детьми супруга и смогла с ними подружиться. Амелия-Франциска и Ян-Тадеуш периодически приезжают к отцу и проводят время с его новой семьей.