Бывшая жена обвинила Николаса Кейджа в нападении их сына на нее

Теперь Кристина заявляет, что старший Кейдж знал о психических расстройствах сына и о том, что тот склонен к насилию и жестокости, но не предпринимал никаких попыток помешать Уэстону причинять вред другим. Напротив, по словам женщины, Николас распивал со своим сыном спиртные напитки, несмотря на его нестабильное состояние, а также вносил за него залог каждый раз, когда он попадал в полицию.