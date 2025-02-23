О чем фильм «Красный шелк»
Бывший агент царской разведки Николай Гарин, работавший в Китае, оказывается перед сложным выбором между любовью и долгом, между патриотизмом и политическими убеждениями. В Китае усиливаются гонения против революционеров, и молодая коммунистка Ван Лин с двумя соратниками бежит в СССР, спасая секретные документы. К ним присоединяется Гарин и вместе они в сопровождении недотепистой охраны ЧК едут в Москву Транссибом. Роскошный экспресс кишит шпионами. Или шпион кто-то один? В вагонах происходят убийства, а из тайги поезд атакуют кем-то нанятые банды хунхузов.
Зачем смотреть
Если бы Эркюль Пуаро был молодым обаятельным русским красавцем и расследовал убийство в экспрессе в манере Джеймса Бонда — это было бы наиболее близким аналогом «Красному шелку». Это шпионский экшен-детектив с элементами ретрофэнтези, вестерна и «Безумного Макса» в стиле стимпанк. Если бы таковой существовал. В фильме нет чего-то в прямом смысле фантастического, но красота интерьеров и лихие трюки явно выходят далеко за грань исторической реальности. Впрочем, для данного жанра это скорее плюс.
«Красный шелк» — максимально зрительское развлекательное кино, красивое и увлекательное. Но крайне динамичное, так что придется по вкусу скорее более молодой аудитории. Своего рода «Транссибирский экспресс» для нового поколения зрителей. Однако если в картине 1977 года китайская тема даже не упоминается, поскольку поздний Советский Союз был с Китаем в очень плохих отношениях, то теперь дружба русских и китайцев становится основной темой и мотивом фильма. Что пошло на пользу качеству картины: китайские товарищи за последние десятилетия очень продвинулись в съемке зрелищных блокбастеров и любят соединять исторические сюжеты с боевиком. Конечно, «Красный шелк» — это не серьезная драма вроде «Ип Мана», но китайский размах чувствуется.
Фильм отличается хорошим, точным кастингом: от Елены Подкаминской в роли идейной комиссарши до Гоши Куценко и Глеба Калюжного, воплотивших палитру образов советских спецслужб — старого харьковского большевика и молодого, рвущегося в бой неопытного комсомольца.
Самые яркие образы получились у актеров совсем разных уровней. Милош Бикович — опытная кинозвезда, и в «Красном шелке» он уже практически славянский Брэд Питт. Главный персонаж с китайской стороны сыгран Чжэн Ханьи, и глядя на ее работу, можно подумать, что перед нами звезда китайского кино — настолько органично и уверенно актриса справляется с большой сложной ролью. Между тем, Чжэн — дебютантка, выпускница питерского РГИСИ. В сущности, простая китайская девчонка, приехавшая потусить в Питер к подруге, неожиданно поступившая в актерский вуз и однажды проснувшаяся звездой блокбастера.
Почему можно не смотреть
Фильм не стоит воспринимать историческим хоть сколько-нибудь всерьез. Хотя определенная основа у него, безусловно, есть. И бывшие имперские офицеры объединялись с красными по самым разным причинам, в том числе патриотическим, и китайские товарищи ездили в СССР царским Транссибом на свой съезд. Но каждая эпоха сочиняет свои исторические трактовки. В советском фильме был хороший японец, а теперь хорошие — это китайцы, а японцы — шпионы.
В картину заложена запутанная детективная история, но воспринимать ее довольно сложно — динамика съемки и монтажа перегружает сознание. Кроме того, явный перебор с музыкальным сопровождением, заглушающим речь персонажей и вообще утомительным в таком количестве. Эпизод с обнаженной китаянкой, отбивающейся от нападающих в купе, конечно, прекрасен, но несколько затянут. Это касается и многих боевых сцен. Постановщики и операторская группа явно слишком увлеклись экшеном, который стал перевешивать драматургию.