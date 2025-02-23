«Красный шелк» — максимально зрительское развлекательное кино, красивое и увлекательное. Но крайне динамичное, так что придется по вкусу скорее более молодой аудитории. Своего рода «Транссибирский экспресс» для нового поколения зрителей. Однако если в картине 1977 года китайская тема даже не упоминается, поскольку поздний Советский Союз был с Китаем в очень плохих отношениях, то теперь дружба русских и китайцев становится основной темой и мотивом фильма. Что пошло на пользу качеству картины: китайские товарищи за последние десятилетия очень продвинулись в съемке зрелищных блокбастеров и любят соединять исторические сюжеты с боевиком. Конечно, «Красный шелк» — это не серьезная драма вроде «Ип Мана», но китайский размах чувствуется.