Звезда «Чудо-женщины» в прозрачном платье снялась для глянца

На одном из кадров 39-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» позировала в прозрачном шелковом платье белого цвета бренда Issey Miyake. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала ее обнаженная грудь.