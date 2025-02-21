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Звезда «Чудо-женщины» в прозрачном платье снялась для глянца

Актриса Галь Гадот стала лицом нового выпуска журнала Harper’s Bazaar

Израильская актриса и модель Галь Гадот в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Галь Гадот на обложке Harper’s Bazaar, фото: соцсети
Галь Гадот на обложке Harper’s Bazaar, фото: соцсети

На одном из кадров 39-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» позировала в прозрачном шелковом платье белого цвета бренда Issey Miyake. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала ее обнаженная грудь.

Кроме того, знаменитость примерила вязаные трусы марки Marc Jacobs, кроп-топ и мини-платье с глубоким декольте Balmain. Отмечается, что автором данных снимков выступил фотограф Дэвид Ремер.

Ранее сообщалось, что Гадот перенесла операцию на мозге за несколько недель до родов.