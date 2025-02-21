Умер актер Питер Джейсон, сыгравший в «Отчаянных домохозяйках» и «Дэдвуде»

Джейсон родился 22 июля 1944 года в Лос-Анджелесе. Актерскую карьеру начал в 1967 году. Помимо съемок мужчина занимался озвучиванием компьютерных игр, его голос можно услышать в Fallout 2, Gears of War 2 и Gears of War 3.