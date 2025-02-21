Умер актер Питер Джейсон, сыгравший в «Отчаянных домохозяйках» и «Дэдвуде»

Американский актер Питер Джейсон, известный по ролям в сериалах и фильмах «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство», «Побег из Лос-Анджелеса», «Дэдвуд», «Мир Юрского периода 2» и других, умер на 81-м первом году жизни, пишет Forbes.
Уточняется, что о его смерти сообщил 20 февраля друг — режиссер Джон Карпентер. Причину он не раскрыл.
Джейсон родился 22 июля 1944 года в Лос-Анджелесе. Актерскую карьеру начал в 1967 году. Помимо съемок мужчина занимался озвучиванием компьютерных игр, его голос можно услышать в Fallout 2, Gears of War 2 и Gears of War 3.
Ранее стало известно о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей», «Невского» и «Литейного» Косарева.