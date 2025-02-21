18 февраля студия Universal Pictures поделилась кадром со съемок фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Мировая премьера ленты, главную роль в которой исполнит Мэтт Дэймон, назначена на июль 2026 года.
Съемки «древнегреческого боевика» пройдут по всему миру. Стартуют они на острове Фавиньяна в Италии. Считается, что именно туда должен был прибыть Одиссей. Также в фильме появятся эпизоды, снятые в Сицилии, где проходили странствия царя Итаки. Актерский состав поражает своей «звездностью». Помимо Дэймона, зрители увидят Тома Холланда, Зендаю, Роберта Паттинсона, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй и других.
В настоящее время нельзя точно утверждать, насколько новая картина будет соответствовать подлинному тексту Гомера. А пока давайте вспомним сюжет других кинопроизведений по мотивам поэм легендарного сказителя — «Одиссеи» и «Илиады».
1. «Троя»
Пожалуй, самая известная экранизация Гомера — это «Троя» Вольфганга Петерсена, вышедшая в 2004 году. Главные роли в историческом боевике исполнили Брэд Питт, Орландо Блум и Эрик Бана. Фильм снят по мотивам «Илиады», однако сюжет картины расходится с тем, что описал Гомер. Например, известно, что Троянская война шла приблизительно 10 лет, но на экране кажется, что сражение заняло около 2-3 недель.
В 2004 году фильм стал одним из самых кассовых и собрал около 500 миллионов долларов в прокате. Также кинолента была номинирована на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.
2. «Одиссей»
Приключенческий мини-сериал Андрея Кончаловского «Одиссей» содержит в себе эпизоды, отсылающие к классическому гомеровскому сюжету. Однако режиссер отмечал, что это произведение создано лишь по мотивам древнегреческого шедевра.
Двухсерийный фильм 1997 года повествуют не только о приключениях Одиссея, его странствованиях, борьбе с силами природы и гневом богов, но и рассказывает историю любви главных героев Одиссея и Пенелопы. Проект снимали в Турции, на Мальте и некоторых районах Англии, в нем засветились такие звезды, как Арманд Ассанте и Изабелла Росселлини. За лучшую режиссуру драматического сериала Кончаловский выиграл «Эмми».
3. «Возвращение Одиссея»
Работа итальянского режиссера Уберто Пазолини «Возвращение Одиссея» тоже считается авторской версией классического сюжета. Даже сам Одиссей в фильме не такой, каким обычно его показывают. Он не смелый и благородный воин, а скорее уставший от жизни человек, потерявший к ней всякий интерес.
Главные роли в фильме Пазолини исполнили Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, оба известны по «Английскому пациенту». Критики положительно оценили проект, отметив сценарий, работу операторов и идею картины: герой не знает, куда идти дальше и как заново обрести веру в себя.
4. «Елена Троянская»
Мини-сериал 2003 года сконцентрирован на личности красавицы, которая стала яблоком раздора: из дерзкого ребенка Елена превращается в повидавшую тягости и несчастья женщину. Работа режиссера Джона Кента Харрисона уделяет внимание и мифологической составляющей. Спор трех богинь, проклятие Париса, видения Кассандры — эти эпизоды служат для более глубокого осмысления сюжетных перипетий.
В актерский «Елены Троянской» состав вошли Сиенна Гиллори, Мэттью Мэрсден, Руфус Сьюэлл, Стеллан Скарсгард, Джон Рис-Дэвис и другие.
5. «Взгляд Улисса»
Проект режиссера Тео Ангелопулоса значительно отличается от предыдущих экранизаций Гомера. В фильме 1995 года древнегреческий текст осовременили.
В центре сюжета — греческий режиссер (Харви Кейтель), который возвращается домой на премьеру собственного кино. Затем герой начинает опасное путешествие по Балканам, его цель — отыскать фильм, снятый братьями Манаки.
Многие эпизоды действительно напоминают отрывки из «Одиссеи». Но, в отличие от поэмы древнегреческого писателя, финал картины остается открытым. В 1995 году работа Ангелопулоса получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Позднее кинолента вошла в список ста лучших фильмов по версии журнала Time.