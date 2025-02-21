Двухсерийный фильм 1997 года повествуют не только о приключениях Одиссея, его странствованиях, борьбе с силами природы и гневом богов, но и рассказывает историю любви главных героев Одиссея и Пенелопы. Проект снимали в Турции, на Мальте и некоторых районах Англии, в нем засветились такие звезды, как Арманд Ассанте и Изабелла Росселлини. За лучшую режиссуру драматического сериала Кончаловский выиграл «Эмми».