20-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для обложки глянца

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, актриса Дева Кассель стала лицом нового выпуска журнала Grazia. Снимками она поделилась в соцсети.
20-летняя модель позировала топлес в высоких черных кожаных перчатках. Образ дополнила золотая цепочка и вуаль. Звезде надели парик с темным каре и сделали макияж с малиновой помадой и румянами.
Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».
Сейчас она состоит в отношениях с Солом Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.
В феврале Дева опубликовала редкое фото поцелуя с бойфрендом.