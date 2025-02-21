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20-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для обложки глянца

Актриса и модель Дева Кассель стала лицом нового выпуска итальянского журнала Grazia

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, актриса Дева Кассель стала лицом нового выпуска журнала Grazia. Снимками она поделилась в соцсети.

Дева Кассель на обложке журнала Grazia, фото: соцсети
Дева Кассель на обложке журнала Grazia, фото: соцсети

20-летняя модель позировала топлес в высоких черных кожаных перчатках. Образ дополнила золотая цепочка и вуаль. Звезде надели парик с темным каре и сделали макияж с малиновой помадой и румянами.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Сейчас она состоит в отношениях с Солом Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.

В феврале Дева опубликовала редкое фото поцелуя с бойфрендом.