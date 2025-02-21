52-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в кожаном тренче

Актриса Гвинет Пэлтроу стала лицом нового выпуска журнала Familу Stуle. Снимками она поделилась в соцсети.
52-летняя Пэлтроу позировала в коричневом кожаном тренче. Образ дополнили пояса из цепей и туфли на высоких каблуках. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали нюдовый макияж с блеском.
Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.
В январе Гвинет Пэлтроу высмеяли за выход в кардигане.