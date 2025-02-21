Дмитрий Певцов прокомментировал заочный приговор на Украине

«За что такая “честь”? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага», — написал актер.