Звезда «Ландышей» пожаловался на хейт в адрес своей возлюбленной

Молодой артист уже получил статус нового секс-символа у поклонниц сериала, а некоторые стали приписывать ему роман с партнершей по съемочной площадке Никой Здорик. Однако сам Сергей объяснил, что между ним и коллегой ничего нет, а его настоящей возлюбленной Лере уже достается в социальных сетях. Он призвал подписчиков остановить травлю.