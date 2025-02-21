Сокуров рассказал, что побеседовал с Путиным о проблемах «Ленфильма»

Он пояснил, что «Ленфильм» переживает критически сложный период с экономической точки зрения. Кроме того, как отметил Сокуров, за последние пять лет сменилось несколько генеральных директоров студии, и сегодня многие деятели, причастные к проекту, ведут борьбу за его выживание. Режиссер также подчеркнул, что состояние «Ленфильма» особенно важно в контексте юбилея Великой Победы: студия выстояла в блокаду Ленинграда.