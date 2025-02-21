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Творческий контроль за франшизой о Бонде передали Amazon MGM Studios

Продюсеры серии фильмов Барбара Брокколи и Майкл Уилсон при этом останутся ее владельцами
Дэниэл Крэйг в образе Джеймса Бонда
Дэниэл Крэйг в образе Джеймса Бонда

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Продюсеры серии фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над франшизой студии Amazon MGM Studios. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

«Мы с Барбарой пришли к единому мнению, что настало время нашему надежному партнеру, Amazon MGM Studios, повести Джеймса Бонда в будущее», — приводит Би-би-си слова Уилсона.

Брокколи и Уилсон останутся совладельцами франшизы, но творческий контроль за будущим агента 007 перешел к Amazon MGM Studios, образованной после приобретения в 2021 году корпорацией Amazon студии MGM, владеющей правами на ленты о Бонде. Династия Брокколи занимается бондианой с тех пор, как отец Барбары Альберт в 1961 году заинтересовался романами британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде и выкупил права на их экранизацию.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу»
Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу»

Первый фильм о похождениях Бонда под названием «Доктор Ноу» вышел на экраны в 1962 году. Сейчас снято 25 кинолент про суперагента британской разведки MI-6. Помимо Дэниела Крэйга, который исполнял роль Бонда последние 15 лет, агентами 007 в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Последняя серия бондианы «Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги заработала в мировом прокате более $774 млн.