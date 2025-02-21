Творческий контроль за франшизой о Бонде передали Amazon MGM Studios

Брокколи и Уилсон останутся совладельцами франшизы, но творческий контроль за будущим агента 007 перешел к Amazon MGM Studios, образованной после приобретения в 2021 году корпорацией Amazon студии MGM, владеющей правами на ленты о Бонде. Династия Брокколи занимается бондианой с тех пор, как отец Барбары Альберт в 1961 году заинтересовался романами британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде и выкупил права на их экранизацию.