СМИ: звезда «Папиных дочек» развелась с мужем-нефтяником

Также неизвестно, чем Сиваева занимается после «Папиных дочек». Она перестала сниматься в кино в 2015 году и мало появляется в соцсетях, публикуя лишь фотографии с многочисленных путешествий. Известно, что недавно Сиваева вновь вернулась к актерской деятельности: она снялась в двух эпизодах сериала «Папины дочки. Новые».