Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман стала женщиной года по версии журнала TIME

Американское издание назвало актрису Николь Кидман одной из трех женщин года
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Николь Кидман, которая снялась в одном из самых обсуждаемых фильмов 2024 года «Плохая девочка», стала женщиной года по версии журнала TIME. Об этом говорится в публикации на сайте издания.

Как отмечают журналисты, Кидман своей упорной работой в киноиндустрии и активной позицией буквально создает рабочие места для других женщин, как в случае с Халиной Рейн, снявшей нашумевшую «Плохую девочку».

«Кидман снялась в провокационном фильме режиссера Халины Рейн. Ее участие может дать практически любому проекту зеленый свет, так что она создает рабочие места. Она открыто стремится изменить соотношение женщин и мужчин в индустрии», — сообщается на сайте.