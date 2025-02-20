Адвокат Добровинский высказался по поводу ходатайств об УДО Михаила Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Спасти мужчину не удалось. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.