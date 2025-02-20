Дмитрия Певцова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине

Народного артиста России Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к десяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в СБУ.
«Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов… Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказано в сообщении Службы безопасности Украины.
Артист обвиняется в «пропаганде войны», распространении «антиукраинских нарративов», «призывах к захвату власти и всей территории Украины» и голосовании за присоединение новых регионов к России.
Заочные обвинения в адрес Певцова на Украине были выдвинуты еще в феврале прошлого года.
Ранее сообщалось, что Владимира Машкова заочно осудили на Украине на 10 лет тюрьмы.