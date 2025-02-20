Папарацци показали фото 60-летней звезды «Друзей» без фотошопа

Папарацци подловили 60-летнюю Кокс, когда она проводила время с 20-летней дочерью Коко Аркетт на пляже. Актриса была запечатлена в бикини с собранными в хвост волосами и без косметики. Знаменитость плавала, загорала и общалась с кем-то по телефону. Дочь артистки лежала на полотенце в вязаном лифе и плавках.