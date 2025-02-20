Папарацци показали фото 60-летней звезды «Друзей» без фотошопа

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс была замечена на отдыхе в Австралии. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили 60-летнюю Кокс, когда она проводила время с 20-летней дочерью Коко Аркетт на пляже. Актриса была запечатлена в бикини с собранными в хвост волосами и без косметики. Знаменитость плавала, загорала и общалась с кем-то по телефону. Дочь артистки лежала на полотенце в вязаном лифе и плавках.
В январе звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон засняли в Мексике. Актриса отправилась вместе с друзьями на отдых в Кабо. Папарацци сфотографировали артистку, когда та загорала. Знаменитость была одета в солнцезащитные очки и крошечное бикини, которое состояло из ярко-розового лифа и голубых плавок. Дженнифер Энистон распустила волосы и отказалась от макияжа.
Ранее Кортни Кокс трогательно поздравила Дженнифер Энистон с 56-летием.